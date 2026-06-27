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Александр Зверев: «Я понял, что после победы на “Большом шлеме” жизнь меняется не так уж и сильно»

Александр Зверев поразмышлял о влиянии титула «Большого шлема» на его жизнь перед стартом «Уимблдона».

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Источник: Спортс‘’

— Что изменилось в вашей жизни после победы на «Ролан Гаррос»?

— Мне кажется, люди всегда считают, что после титула «Большого шлема» жизнь как-то меняется. Но я понял, что она меняется не так уж и сильно. Вне корта мне по-прежнему нравятся те же вещи. Я люблю играть в гольф с друзьями или ходить с дочерью на детскую площадку. Это остается неизменным.

Конечно, я чувствую огромное удовлетворение, потому что я шел к этому всю карьеру. Но в остальном жизнь продолжается. Через две недели мы уже на «Уимблдоне» и готовимся к следующему турниру «Большого шлема».

— Думаете, «Уимблдон» может стать идеальной возможностью продлить успех?

— Надеюсь, в моем случае так и будет. «Уимблдон» всегда был турниром «Большого шлема», на котором мне приходилось тяжелее всего. Но в этом году я чувствую себя иначе. Думаю, я очень хорошо подготовился и сейчас показываю отличный теннис. Сделаю все возможное, чтобы продемонстрировать это на корте. Это единственное, что я могу контролировать. Все остальное придет вслед за этим, — сказал немец на пресс-конференции.

Он начнет турнир матчем против Александра Блокса.

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