Александр Зверев: «Я понял, что после победы на “Большом шлеме” жизнь меняется не так уж и сильно»

— Надеюсь, в моем случае так и будет. «Уимблдон» всегда был турниром «Большого шлема», на котором мне приходилось тяжелее всего. Но в этом году я чувствую себя иначе. Думаю, я очень хорошо подготовился и сейчас показываю отличный теннис. Сделаю все возможное, чтобы продемонстрировать это на корте. Это единственное, что я могу контролировать. Все остальное придет вслед за этим, — сказал немец на пресс-конференции.