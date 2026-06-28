Мирра Андреева: «Готова ли выиграть Уимблдон? Я попробую»

«Готова ли выиграть Уимблдон? Я попробую. Не хочу ставить ожидания, потому что, когда я это делаю, иногда все начинает идти не так. Я просто буду сосредоточена на том, как хочу играть в каждом матче, который у меня здесь будет.



Почему на Уимблдоне каждый год новая чемпионка? Честно, не знаю. Но думаю, именно это и делает турнир таким интересным. Ты никогда не знаешь, кто победит, и из-за этого теннис очень увлекательно смотреть. Если бы я смотрела турнир из дома, мне тоже было бы очень интересно узнать, кто станет чемпионкой в этом году.



Да, мне бы хотелось иметь чуть больше времени на подготовку, но календарь такой, и его нужно принять. Я провела с семьей несколько очень коротких, но очень хороших дней. Отдохнула и пару дней не играла в теннис. Потом пришлось вернуться к тренировкам. Даже если бы Уимблдон начался чуть позже, я, наверное, все равно возобновила бы тренировки примерно в те же сроки. Так что все нормально.



Я всегда очень рада приезжать в Лондон, потому что у этого турнира совершенно другая атмосфера. Здесь мы живем в доме, а не в отеле. Еще мне нравится, что я не вижу каждый день одни и те же лица игроков [улыбается]. Шучу, пусть никто не обижается. Мы проводим вместе очень много времени, и иногда приятно не делить со всеми одно и то же пространство.



Здесь очень особенное чувство, когда гуляешь по клубу, пока людей еще не так много, ходишь по кортам, наслаждаешься атмосферой и цветами повсюду. Не знаю… У Уимблдона уникальная атмосфера. Это очень традиционный турнир, и я всегда с радостью возвращаюсь сюда», — приводит слова Андреевой Punto de Break.