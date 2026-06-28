Чертова дюжина на траве. Российские теннисисты стартуют на Уимблдоне

Отдельное внимание приковано к Андреевой. После победы на Roland Garros от россиянки многие ждут успешного выступления и в Лондоне, однако трава остается самым специфическим покрытием в туре. Здесь все происходит быстрее — и ошибки тоже становятся заметнее. Если Андреевой удастся выйти во вторую неделю турнира, это уже можно будет считать хорошим результатом. При этом ожидания вокруг нее после победы во Франции неизбежно выросли.