Чертова дюжина на траве. Российские теннисисты стартуют на Уимблдоне

Уимблдон — третий в сезоне и самый престижный турнир Большого шлема — стартует в понедельник в Лондоне. Предстоящий розыгрыш станет 139-м в истории соревнований. Призовой фонд турнира в этом году составит рекордные 64,2 млн.
С кем ни поговоришь перед стартом турнира, почти все осторожны в оценках перспектив российских теннисистов. Многие сходятся во мнении, что жеребьевка получилась тяжелой, а трава традиционно остается для россиян не самым удобным покрытием. Хотя именно на Уимблдоне в 2004 году 17-летняя Мария Шарапова одержала одну из самых неожиданных побед в истории турнира.
В основных сетках мужского и женского одиночных разрядов выступят 13 российских теннисистов. В мужском турнире сыграют Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов и Роман Сафиуллин, в женском — Мирра Андреева, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова, Анна Калинская, Диана Шнайдер, Анастасия Захарова, Анна Блинкова, Алина Корнеева и Анастасия Гасанова.
По итогам жеребьевки Медведев, посеянный под восьмым номером, в первом круге сыграет против финалиста Уимблдона 2017 года хорвата Марина Чилича. Уже в четвертьфинале россиянин может встретиться с первой ракеткой мира Янником Синнером. Рублев в первом круге сыграет против Сафиуллина, пробившегося в основную сетку через квалификацию. Хачанов начнет турнир матчем против британца Билли Харриса.
По мнению президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева, среди российских мужчин стилем, наиболее подходящим для игры на траве, обладает именно Хачанов, и он способен преподнести сюрприз.
Надежда на Мирру?
Отдельное внимание приковано к Андреевой. После победы на Roland Garros от россиянки многие ждут успешного выступления и в Лондоне, однако трава остается самым специфическим покрытием в туре. Здесь все происходит быстрее — и ошибки тоже становятся заметнее. Если Андреевой удастся выйти во вторую неделю турнира, это уже можно будет считать хорошим результатом. При этом ожидания вокруг нее после победы во Франции неизбежно выросли.
В первом круге Андреева, получившая пятый номер посева, сыграет против польки Магды Линетт. В четвертьфинале она может встретиться с первой ракеткой мира Ариной Соболенко из Белоруссии. Полуфиналистка Roland Garros Шнайдер в первом круге сыграет против немки Евы Лис. В четвертом круге ее потенциальной соперницей может стать победительница Уимблдона 2022 года Елена Рыбакина, представляющая Казахстан.
Уимблдон проводится с 1877 года и остается самым консервативным турниром мирового тенниса. Матчи проходят на травяных кортах, а игроки обязаны выходить на них исключительно в белой форме. Даже сейчас Уимблдон выглядит местом, где спортивные традиции по-прежнему важнее всего остального.
Российские теннисисты выступят на турнире в нейтральном статусе. В 2022 году организаторы не допустили россиян и белорусов до участия в соревнованиях на фоне ситуации на Украине. Тогда организаторы турнира были оштрафованы, а участники не получили рейтинговых очков.
Позднее спортсменам разрешили вернуться при условии подписания декларации о нейтральности. Как сообщили ТАСС в пресс-службе турнира, в нынешнем сезоне российские и белорусские теннисисты выступят на тех же условиях. Болельщикам по-прежнему запрещено проносить на трибуны национальные флаги. После финала Открытого чемпионата Франции, где российский флаг появился на трибунах после победы Андреевой, за соблюдением этого правила в Лондоне наверняка будут следить особенно внимательно.
Андрей Карташов