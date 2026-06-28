Рыбакина поделилась мнением о борьбе с Соболенко за первое место в мировом рейтинге

«Это было бы невероятно, но, честно говоря, я не слишком об этом думаю. Мои прошлые результаты были не такими хорошими, как мне хотелось, и сейчас для меня главное — стараться прибавлять в каждом матче и двигаться шаг за шагом», — цитирует теннисистку Punto de Break.