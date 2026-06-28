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Рыбакина поделилась мнением о борьбе с Соболенко за первое место в мировом рейтинге

Представительница Казахстана Елена Рыбакина оценила возможность стать лидером рейтинга WTA по итогам Уимблдона-2026.

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Источник: Reuters

На данный момент 27-летняя спортсменка является второй ракеткой мира. Рейтинг возглавляет белоруска Арина Соболенко.

«Это было бы невероятно, но, честно говоря, я не слишком об этом думаю. Мои прошлые результаты были не такими хорошими, как мне хотелось, и сейчас для меня главное — стараться прибавлять в каждом матче и двигаться шаг за шагом», — цитирует теннисистку Punto de Break.

В первом круге Уимблдона Рыбакина сыграет с француженкой Лоис Буассон. Представительница Казахстана выигрывала турнир «Большого шлема» в Лондоне в 2022 году.

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