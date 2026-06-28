«Теперь я хочу принимать собственные решения». Циципас завершил сотрудничество со своим отцом

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 88-я ракетка мира Стефанос Циципас объявил о завершении сотрудничества со своим отцом Апостолосом. Причем они расстаются уже во второй раз.
«Он дал мне все, что мог»
О переменах в своем тренерском штабе Стефанос заявил за день до первого матча на Уимблдоне: в стартовой игре грек встретится с французом Хьюго Гастоном. По словам теннисиста, ему стало тяжелее поддерживать «стабильные рабочие отношения» с отцом. Именно поэтому он решился на столь кардинальные изменения.
«В последнее время присутствие отца рядом давало мне ощущение комфорта, но это уже не является решением, которое поможет мне сделать следующий шаг и изменить что-то в своей карьере. Конечно, я очень люблю его и желаю ему только хорошего, но сейчас думаю о себе и о лучшем варианте для меня. Хочу начать принимать собственные решения и сам отвечать за себя», — цитирует Циципаса портал SDNA.
«Тогда я оставил небольшую дверь открытой. Сейчас же считаю, он уже дал мне все, что мог. Больше добавить нечего. Мы все обсудили, проанализировали. Теперь я ищу новые знания», — говорит грек.
Дальше тренировать Циципаса будет француз Томас Перрен. Курировать процесс доверили известному специалисту Патрику Муратоглу.
«Таким образом, Томас станет моим тренером в ближайшие дни и недели, они с Патриком будут работать вместе. Пока это решение действует до конца года. Это не значит, что после мы с Патриком и Томасом расстанемся, просто на данный момент я договорился с ними до конца года с возможностью продления», — приводит слова теннисиста SDNA.
«В жизни не видел менее подготовленного игрока»
Прошлый поиск нового тренера Циципасом после увольнения отца завершился скандалом. В мае 2025-го Стефанос решил попробовать поработать с Гораном Иванишевичем. Правда, их союз продлился всего пару месяцев.
«Все только обещания — “я буду, я буду”, но прогресса не видно. Я в шоке, в жизни не видел менее подготовленного игрока. Даже с больным коленом я готов в три раза лучше, чем он. Просто ужасно», — позже рассказывал об этом этапе Горан в интервью Sportklub.
Спортсмен же публично обиделся на слова экс-наставника. «Я никогда не думал, что тренер может так поступить. И самое неприятное — его слова не соответствовали действительности. Я был не в форме, поскольку восстанавливался после травмы», — отвечал Стефанос в интервью The Times.
Сейчас Циципас занимает 88-е место в мировом рейтинге: он не находился так низко с января 2018 года. А с марта 2019-го по февраль 2024-го грек вообще стабильно стоял в топ-10.
Пойдет ли ему на пользу смена тренера? Или же стоит ждать очередного скандала и возвращения к отцу?
Максим Клементьев