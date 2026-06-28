«Теперь я хочу принимать собственные решения». Циципас завершил сотрудничество со своим отцом

«В последнее время присутствие отца рядом давало мне ощущение комфорта, но это уже не является решением, которое поможет мне сделать следующий шаг и изменить что-то в своей карьере. Конечно, я очень люблю его и желаю ему только хорошего, но сейчас думаю о себе и о лучшем варианте для меня. Хочу начать принимать собственные решения и сам отвечать за себя», — цитирует Циципаса портал SDNA.