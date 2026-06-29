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Серена Уильямс: «Мне очень импонирует игра Мирры Андреевой»

Бывшая первая ракетка мира, 23-кратная победительница турниров Большого шлема Серена Уильямс рассказала о своих любимых теннисистках в туре.

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Источник: Getty Images

Напомним, что 44-летняя американка выступит на Уимблдоне. Это будет ее первая игра на Шлеме с 2022 года.

"Всегда было здорово наблюдать за тем, как Арина Соболенко так успешно выступает на многих турнирах Большого шлема. Мне нравится ее интенсивность на корте. Но она уже играла на высоком уровне, когда я выступала.

Очевидно, мне очень нравится смотреть на Кори Гауфф, а также мне очень импонирует игра Мирры Андреевой", — приводит слова Уильямс Punto de Break.

Ранее Андреева призналась, что не хотела бы сыграть с Сереной Уильямс, потому что очень бы нервничала.

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