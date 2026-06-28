Даниил Медведев: «Сейчас средний уровень в туре очень высокий»

Конечно, я был разочарован своим поражением на «Ролан Гаррос». Но это никогда не был турнир, где я показывал свой лучший теннис. После вылета я просто следил за результатами. Финал посмотрел частично. Обычно, когда сам уже не играю на турнире, именно так и поступаю: слежу за счетами, а потом включаю финал, — сказал Медведев на пресс-конференции.