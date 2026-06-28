Даниил Медведев: «Сейчас средний уровень в туре очень высокий»

— В этом сезоне у вас уже есть несколько титулов, победы над топами и упорные матчи с Алькарасом и Синнером. Но были и поражения от теннисистов, которые находятся ниже в рейтинге. Как думаете, уровень игроков стал более ровным?
— Думаю, да. Если говорить о топ-100, то общий уровень стал выше. Не сказал бы, что намного выше, но разрыв между игроками сократился.
Конечно, если не брать Янника и Карлоса, которые почти постоянно доходят до полуфиналов и финалов. Но даже на тренировках здесь, на «Уимблдоне», неважно, против кого играешь, все показывают очень высокий уровень. Все умеют выполнять отличные укороченные, играть с лета.
Поэтому сейчас средний уровень очень высокий, и мне нужно делать все, чтобы быть выше этого уровня.
— После вашего вылета с «Ролан Гаррос» турнир сильно изменился: Синнер и Джокович тоже быстро проиграли. Думали потом, что у вас мог появиться хороший шанс побороться за титул?
— Это было очень интересно. Конечно, Синнер и Джокович проиграли довольно рано. Если бы это произошло в четвертьфинале, история была бы немного другой. Но они выбыли уже в начале турнира, и стало понятно, что, скорее всего, у нас будет новый чемпион турнира «Большого шлема».
Так всегда бывает в спорте. Обычно есть явные фавориты — сейчас это Янник и Карлос. Правда, Карлос какое-то время не играл, поэтому на большинстве турниров именно Янник считался главным претендентом на титул. Но, как показал «Ролан Гаррос», случиться может что угодно. А когда главный фаворит выбывает, шанс появляется у всех остальных.
Конечно, я был разочарован своим поражением на «Ролан Гаррос». Но это никогда не был турнир, где я показывал свой лучший теннис. После вылета я просто следил за результатами. Финал посмотрел частично. Обычно, когда сам уже не играю на турнире, именно так и поступаю: слежу за счетами, а потом включаю финал, — сказал Медведев на пресс-конференции.