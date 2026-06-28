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Андрей Чесноков: «Для Андреевой удобных соперниц на траве практически нет. Она может проиграть любой»

Экс-девятая ракетка мира Андрей Чесноков высказался о шансах Мирры Андреевой пройти Магду Линетт в первом круге «Уимблдона».

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Источник: Спортс‘’

"Я считаю, что для первого круга не самый лучший жребий. Но для Андреевой удобных соперниц на траве практически нет. В своей карьере она не так много выиграла матчей на этом покрытии, на нем она действует неуверенно, и для нее оно пока осталось загадкой.

В прошлом году она сыграла неплохо на «Уимблдоне», дошла до четвертьфинала. Но сейчас она провела на траве всего один матч, этого мало. На «Уимблдоне» ее может выбить любой", — приводит слова Чеснокова ТАСС.

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