Андрей Чесноков: «Для Андреевой удобных соперниц на траве практически нет. Она может проиграть любой»

"Я считаю, что для первого круга не самый лучший жребий. Но для Андреевой удобных соперниц на траве практически нет. В своей карьере она не так много выиграла матчей на этом покрытии, на нем она действует неуверенно, и для нее оно пока осталось загадкой.
В прошлом году она сыграла неплохо на «Уимблдоне», дошла до четвертьфинала. Но сейчас она провела на траве всего один матч, этого мало. На «Уимблдоне» ее может выбить любой", — приводит слова Чеснокова ТАСС.
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