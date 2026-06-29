Медведев о матче с Чиличем на «Уимблдоне»: «Помню, он вел 2:0 по сетам, а мне удалось победить»

— В первом круге вам предстоит сыграть с Марином Чиличем. Что думаете об этом матче? Может, встреча с таким соперником поможет быстрее войти в турнир? В последнее время у вас были сложности со стартовыми матчами на турнирах «Большого шлема».
— Думаю, это снова подтверждает, что сейчас общий уровень игроков очень высокий. На траве иногда в первом круге можно попасть на соперника, который не любит это покрытие, но Марин точно не из таких (улыбается).
Мы уже играли несколько недель назад в Хертогенбоше. Марин — очень опасный соперник на траве. Конечно, сейчас он уже не так стабилен, как раньше, но в отдельно взятом матче способен показать невероятный теннис.
Помню, мы встречались здесь, на «Уимблдоне», на первом корте. Тогда он вел 2:0 по сетам, а мне удалось победить. Так что воспоминания хорошие.
Я рад, что снова сыграю с Марином. Понимаю, что мне придется показать свой лучший теннис. Если такой матч поможет мне быстрее войти в турнир, то это только плюс, — сказал Медведев на пресс-конференции.
Медведев идет на Синнера, у Мирры все очень опасно, у Серены есть шансы. Что ждать от «Уимблдона»?