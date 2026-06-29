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Радукану снялась с «Уимблдона»

Эмма Радукану сообщила, что пропустит «Уимблдон» из-за травмы.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Спортс‘’

В первом круге британка должна была сыграть с Антонией Ружич.

«Не могу поверить, что говорю это, но к сожалению мне пришлось сняться с “Уимблдона”-2026.

Я сделала все возможное, чтобы выйти завтра на корт, но после финального обследования сегодня вечером выяснилось, что небольшая проблема, которая меня беспокоила, переросла в стрессовый перелом. Врачи рекомендовали мне остановиться.

Выступление на «Уимблдоне» перед домашней публикой значит для меня все, поэтому это очень тяжело принять.

Хочу поблагодарить всех за слова поддержки. В такой момент это бесценно. С нетерпением жду встречи с вами", — написала Радукану.