Радукану снялась с «Уимблдона»

В первом круге британка должна была сыграть с Антонией Ружич.
«Не могу поверить, что говорю это, но к сожалению мне пришлось сняться с “Уимблдона”-2026.
Я сделала все возможное, чтобы выйти завтра на корт, но после финального обследования сегодня вечером выяснилось, что небольшая проблема, которая меня беспокоила, переросла в стрессовый перелом. Врачи рекомендовали мне остановиться.
Выступление на «Уимблдоне» перед домашней публикой значит для меня все, поэтому это очень тяжело принять.
Хочу поблагодарить всех за слова поддержки. В такой момент это бесценно. С нетерпением жду встречи с вами", — написала Радукану.