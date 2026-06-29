Бублик высказался о турнирах ATP 250: «Денег там нет. Победа приносит 60−70 тысяч долларов — не сильно интересно»

— Я никогда такого не говорил. Я сказал, что в этих турнирах нет денег. Это разные вещи. Текст, который я сказал, интерпретировали так, будто я против. Я говорил, что в них нет денег, и играть их можно только для того, чтобы выиграть титул или заработать рейтинговые очки. Денег там нет. Есть отдельные турниры, где тебе платят подъемные, если ты хорошо играешь, есть хороший контракт на год. А победа на 250-тысячнике приносит 60−70 тысяч долларов — это не сильно интересно.