Бублик высказался о турнирах ATP 250: «Денег там нет. Победа приносит 60−70 тысяч долларов — не сильно интересно»

— Ты был против маленьких турниров и говорил, что они не нужны…
— Я никогда такого не говорил. Я сказал, что в этих турнирах нет денег. Это разные вещи. Текст, который я сказал, интерпретировали так, будто я против. Я говорил, что в них нет денег, и играть их можно только для того, чтобы выиграть титул или заработать рейтинговые очки. Денег там нет. Есть отдельные турниры, где тебе платят подъемные, если ты хорошо играешь, есть хороший контракт на год. А победа на 250-тысячнике приносит 60−70 тысяч долларов — это не сильно интересно.
— Это ты сейчас как игрок десятки говоришь.
— Я говорю о себе. Когда меня спросили, почему я играю в UTS, а в этот момент шел какой-то другой турнир, я ответил: простая математика. Здесь я работаю два дня и получаю в три раза больше, чем за победу на обычном турнире, который еще надо выиграть. В деньгах там выгоды нет, — сказал Бублик в новом эпизоде шоу от First& Red с Анной Чакветадзе.
Бублик начнет выступления на Уимблдоне-2026 с игры против Танаси Коккинакиса 30 июня.