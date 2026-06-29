Бублик рассказал об идее сыграть на Уимблдоне в паре с Кирьосом: «Ему не так много осталось»

Дуэт Бублика и Кирьоса стартует на парном Уимблдоне с матча против Марсело Аревало и Мате Павича.
— Ты готов выкладываться в паре?
— Как карта ляжет.
— Что за карта? От чего это зависит — от настроения Кирьоса, от твоего?
— Выйдем и будем играть, а там как сложится.
— Кто кому предложил, в чем идея?
— Мы сыграли в Штутгарте, договорились вместе. В Халле хотели сыграть, но он сказал, что уже заявился с другим. Когда он снялся в Халле, сказал: «Давай на Уимблдоне сыграем». Нам позвонили из Уимблдона, спросили, правда ли мы делаем такой запрос.
Это было спонтанно. Ему не так много осталось играть, он сам об этом говорит. Я отношусь к нему с уважением как к спортсмену. У нас более-менее адекватные человеческие отношения. Он сказал: «Мне не так много осталось играть, хочу получать удовольствие, давай сыграем». Я сказал: «Давай, мне несложно выйти сыграть, почему бы и нет», — сказал Бублик в новом эпизоде шоу от First& Red с Анной Чакветадзе.