Бублик рассказал об идее сыграть на Уимблдоне в паре с Кирьосом: «Ему не так много осталось»

Это было спонтанно. Ему не так много осталось играть, он сам об этом говорит. Я отношусь к нему с уважением как к спортсмену. У нас более-менее адекватные человеческие отношения. Он сказал: «Мне не так много осталось играть, хочу получать удовольствие, давай сыграем». Я сказал: «Давай, мне несложно выйти сыграть, почему бы и нет», — сказал Бублик в новом эпизоде шоу от First& Red с Анной Чакветадзе.