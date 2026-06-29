Теннисистка Калинская вышла во второй круг Уимблдона

Калинской 27 лет, она занимает 20-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На счету россиянки нет побед на турнирах под эгидой организации. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии (2024) и Открытого чемпионата Франции (2026).