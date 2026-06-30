Теннисистка Александрова вышла во второй круг Уимблдона

ЛОНДОН, 29 июня. /ТАСС/. Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла представительницу Венгрии Панну Удварди в матче первого круга Уимблдона. Турнир проходит в Лондоне.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу Александровой, посеянной под 18-м номером. Удварди выступала на турнире без номера посева. Во втором круге россиянка сыграет с Ланланой Тараруди (без номера посева) из Таиланда.
Александровой 31 год, она занимает 19-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На счету россиянки пять побед на соревнованиях под эгидой организации в одиночном разряде. Спортсменка четырежды доходила до четвертого круга турниров Большого шлема. В 2021 году она стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг в составе сборной России.
Удварди 27 лет она располагается на 69-й строчке мирового рейтинга. Венгерская теннисистка не выигрывала турниров WTA и не проходила на турнирах Большого шлема дальше второго круга.
Уимблдон — третий в сезоне турнир Большого шлема. Состязание проходит на травяном покрытии и завершится 12 июля. Призовой фонд турнира составил 64,2 млн фунтов стерлингов. Действующей победительницей является представительница Польши Ига Свёнтек.