Теннисистка Гасанова впервые выиграла матч на турнире Большого шлема

ЛОНДОН, 29 июня. /ТАСС/. Российская теннисистка Анастасия Гасанова обыграла колумбийку Эмилиану Аранго в матче первого круга Уимблдона и впервые победила в игре турнира Большого шлема.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу Гасановой, которая пробилась в основную сетку через квалификацию. Аранго занимает 87-е место в мировом рейтинге и не получила номера посева. Во втором круге россиянка сыграет с бывшей первой ракеткой мира японкой Наоми Осакой (14-й номер посева).
Гасановой 27 лет. Она во второй раз пробилась в основную сетку турнира Большого шлема. В 2022 году россиянка уступила в первом круге Открытого чемпионата Франции. На данный момент Гасанова занимает 225-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации.
Уимблдон — третий в сезоне турнир Большого шлема. Состязание проходит на травяном покрытии и завершится 12 июля. Призовой фонд турнира составил 64,2 млн фунтов стерлингов. Действующей победительницей является представительница Польши Ига Свёнтек.