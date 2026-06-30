Теннисистка Гасанова впервые выиграла матч на турнире Большого шлема

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу Гасановой, которая пробилась в основную сетку через квалификацию. Аранго занимает 87-е место в мировом рейтинге и не получила номера посева. Во втором круге россиянка сыграет с бывшей первой ракеткой мира японкой Наоми Осакой (14-й номер посева).