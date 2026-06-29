Андреева о том, что Серене нравится смотреть ее матчи: «Я даже хотела сыграть с ней в паре в Queen’s Club»

Я даже хотела сыграть с ней в паре на турнире в Queen’s Club. Но после хорошего выступления на «Ролан Гаррос» мы [с командой] решили туда не ехать. И даже несмотря на такие теплые слова, я бы все равно не хотела против нее играть (смеется). Рада, что мне не нужно выходить против нее на корт.