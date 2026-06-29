Андреева о том, что Серене нравится смотреть ее матчи: «Я даже хотела сыграть с ней в паре в Queen’s Club»

— Серена недавно сказала, что вы входите в тройку действующих теннисисток, которыми она восхищается. Что вы почувствовали, когда это услышали?
— Это очень приятно. Такие слова от 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема», наверное, что-то значат (смеется). Здорово услышать это от такой выдающейся спортсменки.
Я даже хотела сыграть с ней в паре на турнире в Queen’s Club. Но после хорошего выступления на «Ролан Гаррос» мы [с командой] решили туда не ехать. И даже несмотря на такие теплые слова, я бы все равно не хотела против нее играть (смеется). Рада, что мне не нужно выходить против нее на корт.
Может быть, однажды удастся вместе потренироваться. А пока я просто очень рада ее словам в мой адрес, — сказала Андреева в интервью на корте.