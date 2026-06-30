Мирра выдохнула после победы над Линетт. Тяжелый старт россиянки на Уимблдоне

«Хотелось бы, чтобы времени на подготовку было чуть больше, но такой календарь, и это надо принять, — говорила Андреева на пресс-конференции перед стартом. — Я провела несколько очень коротких, но замечательных дней с семьей. Отдохнула и пару дней вообще не играла в теннис. Потом пришлось вернуться к тренировкам. Даже если бы Уимблдон начинался немного позже, я, скорее всего, все равно возобновила бы тренировки примерно в те же сроки. Так что все нормально».