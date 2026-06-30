Мирра выдохнула после победы над Линетт. Тяжелый старт россиянки на Уимблдоне

Мирра Андреева вступила в борьбу на Уимблдоне. В первом круге она в двух сетах обыграла 59-ю ракетку мира Магду Линетт. Однако выступление россиянки на старте английского «мейджора» нельзя назвать уверенным.
Короткая подготовка
После триумфального «Ролан Гаррос» Мирра сыграла только один не самый удачный матч на траве — в немецком Бад-Хомбурге уступила соотечественнице Екатерине Александровой. В этом результате ничего страшного нет. Год назад перед Уимблдоном россиянка победила только в одной встрече на этом покрытии из трех, дойдя затем до четвертьфинала на английском «мейджоре».
«Хотелось бы, чтобы времени на подготовку было чуть больше, но такой календарь, и это надо принять, — говорила Андреева на пресс-конференции перед стартом. — Я провела несколько очень коротких, но замечательных дней с семьей. Отдохнула и пару дней вообще не играла в теннис. Потом пришлось вернуться к тренировкам. Даже если бы Уимблдон начинался немного позже, я, скорее всего, все равно возобновила бы тренировки примерно в те же сроки. Так что все нормально».
В первом круге Мирре досталась не самая удобная соперница. Магда Линетт на травяном покрытии поиграла побольше, победив в трех матчах. В личных встречах преимущество было за россиянкой — 3:1. Однако полька выиграла самый важный из этих поединков, выбив Андрееву из сетки на Олимпиаде в Париже в первом раунде. В других же матчах наша теннисистка не отдала сопернице ни одного сета. На траве до этого они друг с другом ни разу не играли.
«Я постараюсь (выиграть Уимблдон), но не хочу ничего загадывать, потому что мне кажется, что, когда я это делаю, что-то начинает идти не так. Я просто сосредоточусь на том, как хочу играть в каждом матче, который мне предстоит здесь провести», — скромно оценивала перспективы Андреева.
Матч без улыбок
На матч первого круга Мирра выходила с видимым напряжением на лице. Легкость, которую мы видели в Париже месяц назад, отсутствовала на старте поединка. Россиянке потребовалось время, чтобы привыкнуть к неудобному отскоку от травы и найти свои удары. Хорошо, что в этом отрезке у нее здорово летела подача (уже в первом своем гейме Андреева сделала два эйса), да и соперница допускала ошибки.
Постепенно наша теннисистка стала адаптироваться к лондонским условиям. При счете 2:2 два изящных обводящих удара вывели Мирру на тройной брейк-пойнт, с реализацией которого помогла сетка — мяч, задев трос, рухнул на стороне Линнет, что разозлило польку. Раздражение Магды достигло пика через гейм при счете 0:30. Проспав прием, она начала лупить по ноге ракеткой в стиле самой Андреевой. Этот выплеск взбодрил Линетт и добавил в ее игру агрессивности и точности. Спася свою подачу, польки пошла за чужой, что у нее получилось. Правда, сравнять вышло лишь с четвертой попытки, когда россиянка сделала подарок в виде двойной ошибки.
Надолго концентрации и злости Магде не хватило. При счете 5:5 невнятные действия принесли Мирре скрытый сетбол. На нем соперница преподнесла ответный презент, сделав свою первую двойную в матче. Партию россиянка закрыла уверенными подачами.
Второй сет стартовал для нашей теннисистки с проблемами на подаче. Не всегда находя нужный квадрат, Андреева подпустила Линетт к брейк-пойнтам, один из которых был двойной. Оказываясь на грани, Мирра была безупречна и не позволила польке повести. После трудности вроде бы отступили. Россиянка стала хладнокровнее, а вот Магде в перестрелках явно не хватало терпения. Несколько ненужных аутов Линетт вывели Андрееву вперед с брейком.
На подтверждении этого брейка в поведении Мирры стали происходить странности. Проиграв два розыгрыша, что не было критичным по счету, теперь уже она сильно ударила ракеткой по ноге и громко спросила: «Что мне делать?» Тут же вернулись подачи вместе с эйсами, но настроения не появилось. Магда свои возможности на приеме все же нашла, что все больше выводило россиянку из себя.
Однако при счете 4:4 Андреева стиснула зубы и пошла дожимать. Она часто ругалась, поскальзывалась и падала, упускала брейк-пойнты, но каждый раз вставала и огрызалась. В результате не выдержала полька, которая, как и в первом сете, вручила нашей теннисистке скрытый сетбол (а он же матчбол) двойной ошибкой.
Отподавав под ноль и оформив путевку во второй круг, Мирра не сделала даже намека на улыбку, а облегченно выдохнула. Счастье на лице пришло к ней только в послематчевом интервью, когда ей задавали вопросы про победу на «Ролан Гаррос» и Серену Уильямс.
Дальше по сетке Андреева встретится с чешкой Барбарой Крейчиковой.
Михаил Кузнецов