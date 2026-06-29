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Медведев о спаде Циципаса: «Не удивлюсь, если однажды он выиграет “Шлем”

Даниил Медведев высказался о спаде Стефаноса Циципаса. Сейчас экс-третья ракетка мира занимает 87-ю строчку в рейтинге.

Все о звездах российского тенниса

Вчера грек объявил о прекращении сотрудничества с отцом.

— Хочу спросить вас об одном из ваших главных соперников — Циципасе. Он заметно упал в рейтинге. Как думаете, сможет ли Стефанос вернуться на прежний уровень, особенно с учетом того, что он поменял тренерский штаб?

— Да, я видел это вчера. Слушайте, никогда не знаешь наверняка, но если ты уже был на таком уровне, значит, у тебя есть потенциал. Поэтому я не удивлюсь, если однажды — а «однажды» может быть и через две недели, и через год, и через пять лет — он выиграет турнир «Большого шлема» или дойдет до полуфинала, что-то в этом роде.

Потому что он умеет играть — у него отличные удары, подача, форхенд, игра у сетки. Конечно, сейчас видно, что существуют трудности. Но опять же, я не удивлюсь, если в любой момент он найдет свою игру и выдаст серию сильных результатов, — сказал Медведев на пресс-конференции.

Хроника падения Стефаноса Циципаса.

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