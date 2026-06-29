Медведев о спаде Циципаса: «Не удивлюсь, если однажды он выиграет “Шлем”

Вчера грек объявил о прекращении сотрудничества с отцом.
— Хочу спросить вас об одном из ваших главных соперников — Циципасе. Он заметно упал в рейтинге. Как думаете, сможет ли Стефанос вернуться на прежний уровень, особенно с учетом того, что он поменял тренерский штаб?
— Да, я видел это вчера. Слушайте, никогда не знаешь наверняка, но если ты уже был на таком уровне, значит, у тебя есть потенциал. Поэтому я не удивлюсь, если однажды — а «однажды» может быть и через две недели, и через год, и через пять лет — он выиграет турнир «Большого шлема» или дойдет до полуфинала, что-то в этом роде.
Потому что он умеет играть — у него отличные удары, подача, форхенд, игра у сетки. Конечно, сейчас видно, что существуют трудности. Но опять же, я не удивлюсь, если в любой момент он найдет свою игру и выдаст серию сильных результатов, — сказал Медведев на пресс-конференции.
Хроника падения Стефаноса Циципаса.