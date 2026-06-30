Джокович 21-й раз подряд прошел круг на «Уимблдоне» и сыграет с Циципасом

81-й раз прошел круг на турнире «Большого шлема» и 21-й раз подряд — на «Уимблдоне».
39-летний серб обновил рекорд по выигранным матчам на «Больших шлемах» — теперь у него 405 побед при 57 поражениях.
В этом году баланс Джоковича — 11:4, причем девять побед он одержал именно на «Больших шлемах».
Дальше он встретится со Стефаносом Циципасом, у которого ведет в личке 12:2.
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