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Джокович 21-й раз подряд прошел круг на «Уимблдоне» и сыграет с Циципасом

Новак Джокович обыграл Ибина У в первом круге «Уимблдона» — 6:4, 5:7, 6:4, 6:4.

Все о звездах российского тенниса

81-й раз прошел круг на турнире «Большого шлема» и 21-й раз подряд — на «Уимблдоне».

39-летний серб обновил рекорд по выигранным матчам на «Больших шлемах» — теперь у него 405 побед при 57 поражениях.

В этом году баланс Джоковича — 11:4, причем девять побед он одержал именно на «Больших шлемах».

Дальше он встретится со Стефаносом Циципасом, у которого ведет в личке 12:2.

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