Джокович о новом праздновании для «Уимблдона»: «Моя дочь пока продумывает хореографию»

— Мы видели, как вы растягиваетесь, стараетесь восстановиться. Ваши дети были очень эмоциональны. Я знаю, что Тара готовила новое празднование для «Уимблдона». Что получилось в итоге?
— Я использовал прошлогоднее празднование — с воображаемой скрипкой. Пока жду новое. Это творческий процесс. Она пока продумывает хореографию (смеется). Возможно, после сегодняшнего вечера у нее появится вдохновение. Я счастлив, что семья рядом и поддерживает меня. Детям уже давно пора спать… Мы это еще обсудим (смеется), но думаю, сегодня можно сделать исключение.
— Сегодня с нами были дети, Bad Bunny и сэр Дэвид Бекхэм — миллионы людей смотрели этот матч. Это был замечательный вечер.
— Спасибо, Дэвид. Спасибо, что пришел, — сказал Джокович в интервью на корте.
Синнер раскровил ногу и чуть не вылетел, Джокович надел философский пиджак. Как дела на «Уимблдоне»?