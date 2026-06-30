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Джокович о новом праздновании для «Уимблдона»: «Моя дочь пока продумывает хореографию»

Новак Джокович поделился эмоциями после победы над Ибином У на старте «Уимблдона» — 6:4, 5:7, 6:4, 6:4.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Спортс‘’

— Мы видели, как вы растягиваетесь, стараетесь восстановиться. Ваши дети были очень эмоциональны. Я знаю, что Тара готовила новое празднование для «Уимблдона». Что получилось в итоге?

— Я использовал прошлогоднее празднование — с воображаемой скрипкой. Пока жду новое. Это творческий процесс. Она пока продумывает хореографию (смеется). Возможно, после сегодняшнего вечера у нее появится вдохновение. Я счастлив, что семья рядом и поддерживает меня. Детям уже давно пора спать… Мы это еще обсудим (смеется), но думаю, сегодня можно сделать исключение.

— Сегодня с нами были дети, Bad Bunny и сэр Дэвид Бекхэм — миллионы людей смотрели этот матч. Это был замечательный вечер.

— Спасибо, Дэвид. Спасибо, что пришел, — сказал Джокович в интервью на корте.

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