Джокович о новом праздновании для «Уимблдона»: «Моя дочь пока продумывает хореографию»

— Я использовал прошлогоднее празднование — с воображаемой скрипкой. Пока жду новое. Это творческий процесс. Она пока продумывает хореографию (смеется). Возможно, после сегодняшнего вечера у нее появится вдохновение. Я счастлив, что семья рядом и поддерживает меня. Детям уже давно пора спать… Мы это еще обсудим (смеется), но думаю, сегодня можно сделать исключение.