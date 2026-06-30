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Мирра Андреева хотела бы сыграть в паре с Сереной Уильямс

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Первая ракетка России Мирра Андреева после победы в первом круге Уимблдонского турнира заявила, что хотела бы потренироваться или сыграть в паре с американкой Сереной Уильямс.

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Источник: AP 2024

В матче первого круга Уимблдона Андреева, которая в июне стала победительницей Открытого чемпионата Франции, нанесла поражение Магде Линетт из Польши. Во втором раунде соперницей 19-летней россиянки будет чешка Барбора Крейчикова. 44-летняя Уильямс в первом круге Уимблдона сыграет против австралийки Майи Джойнт.

«Серена Уильямс упомянула, что я одна из трех теннисисток, которыми она сейчас восхищается? Это потрясающе. Эти слова от 23-кратной чемпионки турниров Большого шлема, возможно, что-то да значат. Приятно слышать такое от потрясающей теннисистки и замечательной соперницы. Я рассматривала вариант сыграть с ней в парном разряде на турнире в Queen’s Club. Но после хорошего выступления в Париже мы решили там не играть. Даже если она говорит такие приятные вещи, я бы все равно не хотела играть против нее. Может быть, я смогу потренироваться с ней когда-нибудь. Но пока просто довольна тем, что она обо мне сказала», — цитирует Андрееву The Tennis Letter в соцсети Х.

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