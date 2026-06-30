Мирра Андреева хотела бы сыграть в паре с Сереной Уильямс

«Серена Уильямс упомянула, что я одна из трех теннисисток, которыми она сейчас восхищается? Это потрясающе. Эти слова от 23-кратной чемпионки турниров Большого шлема, возможно, что-то да значат. Приятно слышать такое от потрясающей теннисистки и замечательной соперницы. Я рассматривала вариант сыграть с ней в парном разряде на турнире в Queen’s Club. Но после хорошего выступления в Париже мы решили там не играть. Даже если она говорит такие приятные вещи, я бы все равно не хотела играть против нее. Может быть, я смогу потренироваться с ней когда-нибудь. Но пока просто довольна тем, что она обо мне сказала», — цитирует Андрееву The Tennis Letter в соцсети Х.