Эванс о том, что ему не дали wild card ни на один из трех турниров в Великобритании: «Они уже просто охренели, простите за мой французский»

«У меня нет какого-то конкретного мнения… Я просто не понимаю причин, и никто так и не дал мне внятного объяснения. Если бы мне сказали: “Послушай, ты сейчас немного набрал вес”. Нет, я серьезно: “Ты сейчас не в лучшей форме”. Но ни у кого не хватило смелости, или как это назвать, и подойти ко мне от имени руководства — а я, как мне кажется, сделал для них немало — и все объяснить.