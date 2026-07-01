Эванс о том, что ему не дали wild card ни на один из трех турниров в Великобритании: «Они уже просто охренели, простите за мой французский»

«Буквально минуту назад я написал одному человеку, что даже здорово, что получилось сыграть на 15-м корте. Я ведь никогда раньше там не играл. В каком-то смысле это даже символично — учитывая, как для меня сложился последний месяц. Было здорово, что на матч смогли попасть зрители с обычными билетами. Я получил удовольствие от каждой минуты».
Он также прокомментировал решения организаторов турнира в его отношении. Эванс не получил wild card ни на «Челленджер» в Илкли, ни на турнир в Queen’s Club, ни в одиночную сетку «Уимблдона».
«У меня нет какого-то конкретного мнения… Я просто не понимаю причин, и никто так и не дал мне внятного объяснения. Если бы мне сказали: “Послушай, ты сейчас немного набрал вес”. Нет, я серьезно: “Ты сейчас не в лучшей форме”. Но ни у кого не хватило смелости, или как это назвать, и подойти ко мне от имени руководства — а я, как мне кажется, сделал для них немало — и все объяснить.
Мне кажется, это просто… гордость? Не знаю, подходит ли это слово. И если уж этого не сделали, то точно не Джейми Бейкер [директор «Уимблдона» ]должен был мне объяснять, почему я не получил wild card. Это не работа директора турнира.
Я просто считаю, что кто-то должен был прийти, сесть и поговорить со мной. Господи, я достаточно сделал. Это их работа — и только. Я не злюсь, но, черт возьми, скажите правду. Не надо рассказывать, что вы не можете дать мне wild card в Илкли, потому что их уже раздали.
Я провел в туре 16 лет и всегда знал, что wild card не раздают в понедельник. В Бирмингеме еще ни разу не ударили по мячу, как они уже могли закончиться? У нас не так уж много игроков. Так что мне плевать на wild card.
Конечно, я хотел сыграть в одиночке. Но… Мы все понимаем, в чем дело.
Не надо рассказывать мне эту чушь про то, что все wild card уже в Илкли уже кончились. Да бросьте. Они уже просто охренели. Простите за мой французский.
Если вы не можете просто честно поговорить… Послушайте, если бы мне сказали: «Ты почти не играл». Но все выглядело так, будто мне говорят: «Ты теперь тренер, так что wild card не получишь».
Нет. Я был там и помогал другому британскому игроку, пока сам восстанавливался после травмы. А я что-то не видел никого из этих людей рядом с Генри [Сирлом], когда ему нужна была помощь. Вот о чем я говорю. У меня нет претензий к самому клубу, но кто-нибудь должен был просто подойти и поговорить.
Общение в теннисе — очень важная вещь. Вот и все, что я хочу сказать. Они вообще работают на этой неделе? Я никого из них здесь не видел. Серьезно. За всю неделю со мной никто не поговорил. Никто даже не поздравил меня с карьерой".
У британца уточнили, помогли ли многочисленные публикации и слова поддержки смириться с теми решениями, которые приняли в отношении него за последний месяц.
"Мне нравилось играть за свою страну в Кубке Дэвиса больше, чем я могу передать словами. Это было лучшее, что вообще может быть.
Но то, что они устроили за последний месяц, — это просто полный бардак. Вот и все. Поговорите с людьми — и сами все поймете.
Так что, конечно, приятно чувствовать, что тебя ценят и считают, что ты чем-то помог. Но, опять же, мне не кажется, что мы должны играть в теннис ради того, чтобы получать чье-то одобрение.
Мне кажется, важно, чтобы это доходило до детей и до тех, кто мечтает стать профессиональными игроками. Мы должны делать что-то, чтобы вдохновлять их. Иногда это теряется, потому что игроки, конечно, сосредоточены прежде всего на себе и на том, что происходит здесь и сейчас. Но важно и отдавать что-то взамен. Надеюсь, такие вещи вдохновят кого-то начать играть в теннис", — сказал британец на пресс-конференции.