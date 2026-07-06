Коболли после того, как повторил празднование Роналду: «Хочу сегодня посмотреть матч ЧМ между Испанией и Португалией»

После победы Коболли повторил празднование нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду.
— Во время матча был замечательный момент: вы с Алексом вместе сели в тени и немного поговорили (тогда матч остановили из-за того, что болельщику стало плохо — Спортс«“). Было видно, с каким уважением вы относитесь друг к другу…
— Да, я очень его уважаю. Я его очень люблю как человека. Мне очень нравится, как он играет. Правда, играть против него мне не нравится.
Во время паузы мы немного поговорили. Он сказал, что мне стоит быть готовым к тому, что такое может повториться, потому что сегодня очень жарко. Нам еще повезло, что все закончилось всего двумя такими остановками.
— Будете ли вы смотреть матч Димитрова и Фери?
— Нет-нет-нет, не буду, как и всегда. Мороженое и…
— Мы уже об этом говорили. Мороженое и паста со взбитыми сливками — это сегодняшний ужин?
— Думаю, сегодня папа приготовит пасту с помидорами и луком. А может быть мы поужинаем здесь.
Идет Чемпионат мира по футболу, я хочу посмотреть матч между Испанией и Португалией, так что… Надеюсь, смогу пораньше вернуться домой. Но сначала нам нужно найти дом. Потому что, собственно, сейчас у нас его нет, — сказал итальянец во время интервью на корте.
За выход в полуфинал он поборется с Григором Димитровым или Артуром Фери.