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Коболли о том, что отпраздновал победу как Роналду: «Если сегодня Португалия проиграет, то это не из-за меня»

Флавио Коболли прокомментировал то, как отпраздновал победу над Алексом де Минауром в четвертом круге «Уимблдона». В предыдущем матче он отметил победу в стиле форварда сборной Бразилии Матеуса Куньи из-за пари с тренером.

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После этого Бразилия выбыла с Чемпионата мира по футболу, проиграв Норвегии со счетом 1:2.

— В этот раз вы повторили празднование Криштиану Роналду. Бразилия выбыла, поэтому теперь вы болеете за Португалию?

— Я ждал. Я сам не играю, поэтому просто наслаждаюсь тем, что этот парень показывает на площадке. Мне нравится, как он празднует. Я его обожаю. Мне нравится, как празднует Кунья, но я же не игрок.

Сегодня вечером я буду болеть за Португалию из-за Роналду. Но если они проиграют, то это не из-за меня, — сказал итальянец на пресс-конференции.