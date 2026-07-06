Коболли о том, что отпраздновал победу как Роналду: «Если сегодня Португалия проиграет, то это не из-за меня»

После этого Бразилия выбыла с Чемпионата мира по футболу, проиграв Норвегии со счетом 1:2.
— В этот раз вы повторили празднование Криштиану Роналду. Бразилия выбыла, поэтому теперь вы болеете за Португалию?
— Я ждал. Я сам не играю, поэтому просто наслаждаюсь тем, что этот парень показывает на площадке. Мне нравится, как он празднует. Я его обожаю. Мне нравится, как празднует Кунья, но я же не игрок.
Сегодня вечером я буду болеть за Португалию из-за Роналду. Но если они проиграют, то это не из-за меня, — сказал итальянец на пресс-конференции.