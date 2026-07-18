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Джокович спросил IShowSpeed, наденет ли он футболку Испании на финал ЧМ из-за своего проклятия. Команды, которые стример поддерживал, почти всегда проигрывали

Теннисист Новак Джокович спросил стримера IShowSpeed о его проклятии.

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Напомним, команды, которые IShowSpeed поддерживал на ЧМ-2026, часто проигрывали. Стример приходил на матчи плей-офф в футболках сборных Португалии, Кот-д’Ивуара, Бразилии, Кабо-Верде, Бельгии, и все эти команды вылетали с турнира.

Новак Джокович: «Ты наденешь футболку сборной Испании на финал?».

IShowSpeed: «Конечно».

Джокович: «Ты пытаешься обмануть проклятие?».

IShowSpeed: «Да».

IShowSpeed встретился c Джоковичем и баскетболистом Леброном Джеймсом на фестивале Fanatics Fest.

Джеймс расписался на винтажной джерси «Кливленда», которую стример специально принес на встречу.

IShowSpeed — американский стример и фанат Криштиану Роналду. На его ютуб-канале более 57 млн подписчиков.

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