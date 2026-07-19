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Рублев об игре в футбол с Нурмагомедовым: «Мяч проскользнул с такой скоростью, что я вообще не понял, что произошло. И тут Хабиб орет: “Кто это? Уберите его нафиг!”

16-я ракетка мира Андрей Рублев поделился впечатлениями от игры в футбол с Хабибом Нурмагомедовым.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Спортс‘’

— Не знаю, смотрели вы или нет, но Хабиб недавно дал интервью Федору Смолову и сильно усомнился в ваших футбольных качествах. Есть что ему ответить?

— Да нечего ответить. Было забавно. Какие у меня вообще качества в футболе? Я в жизни не играл в футбол, никогда не надевал бутсы и не играл на траве.

Я играл только в детстве во дворе с ребятами на асфальте, где мяч отскакивает и летит выше головы. И тут на последние пять минут мне говорят: «Хочешь попробовать?» Я отвечаю: «Конечно, хочу». Там все звезды были — почему бы не попробовать?

Я понимал, что отрыв большой, оставалось пять минут. Даже если я ничего не сделаю, то хотя бы не позволю им забить. В итоге вышел, мне сразу отдали пас, а мяч не подпрыгнул вверх, как я ожидал, а просто проскользнул с такой скоростью, что я вообще не понял, что произошло. И тут Хабиб орет: «Кто это? Уберите его нафиг!» Так и произошло знакомство.

— Хабиб лучше в теннис играет, чем ты в футбол? Или только в падел пробовали?

— Пробовали только в падел.

— И как он?

— Я не могу ничего сказать. У Хабиба большое преимущество, потом… (смеется).

— Опасно что-то говорить.

— Да. Но мы играли в падел. Понятное дело, что в падел ему интереснее со мной играть, — сказал Рублев в интервью BB Tennis.

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