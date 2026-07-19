Рублев об игре в футбол с Нурмагомедовым: «Мяч проскользнул с такой скоростью, что я вообще не понял, что произошло. И тут Хабиб орет: “Кто это? Уберите его нафиг!”

Я понимал, что отрыв большой, оставалось пять минут. Даже если я ничего не сделаю, то хотя бы не позволю им забить. В итоге вышел, мне сразу отдали пас, а мяч не подпрыгнул вверх, как я ожидал, а просто проскользнул с такой скоростью, что я вообще не понял, что произошло. И тут Хабиб орет: «Кто это? Уберите его нафиг!» Так и произошло знакомство.