Рублев об игре в футбол с Нурмагомедовым: «Мяч проскользнул с такой скоростью, что я вообще не понял, что произошло. И тут Хабиб орет: “Кто это? Уберите его нафиг!”

— Не знаю, смотрели вы или нет, но Хабиб недавно дал интервью Федору Смолову и сильно усомнился в ваших футбольных качествах. Есть что ему ответить?
— Да нечего ответить. Было забавно. Какие у меня вообще качества в футболе? Я в жизни не играл в футбол, никогда не надевал бутсы и не играл на траве.
Я играл только в детстве во дворе с ребятами на асфальте, где мяч отскакивает и летит выше головы. И тут на последние пять минут мне говорят: «Хочешь попробовать?» Я отвечаю: «Конечно, хочу». Там все звезды были — почему бы не попробовать?
Я понимал, что отрыв большой, оставалось пять минут. Даже если я ничего не сделаю, то хотя бы не позволю им забить. В итоге вышел, мне сразу отдали пас, а мяч не подпрыгнул вверх, как я ожидал, а просто проскользнул с такой скоростью, что я вообще не понял, что произошло. И тут Хабиб орет: «Кто это? Уберите его нафиг!» Так и произошло знакомство.
— Хабиб лучше в теннис играет, чем ты в футбол? Или только в падел пробовали?
— Пробовали только в падел.
— И как он?
— Я не могу ничего сказать. У Хабиба большое преимущество, потом… (смеется).
— Опасно что-то говорить.
— Да. Но мы играли в падел. Понятное дело, что в падел ему интереснее со мной играть, — сказал Рублев в интервью BB Tennis.
Хабиб у Смолова: весогонки — норм, новый формат ЧМ и политика UFC — не норм.