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Шарапова показала, как прыгает в бассейн: «Это ? или ??!»

Мария Шарапова поделилась фотографиями, на которых она прыгает в бассейн с надувным кругом.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Спортс‘’

«Это ? или ??!» — написала бывшая первая ракетка мира.

Шарапова выпила пивка в Доломитах.

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