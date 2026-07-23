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Бублик обыграл Молчана и вышел в полуфинал турнира в Кицбюэле

Казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в полуфинал грунтового турнира ATP-250 в австрийском Кицбюэле.

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Источник: Getty Images

В четвертьфинальном матче 11-я ракетка мира обыграл словака Алекса Молчана (81-е место в рейтинге ATP) со счетом 6:3, 6:2.

За выход в финал соревнования Бублик поспорит с аргентинцем Томасом-Мартином Этчеверри.