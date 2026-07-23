Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Эшториле

Вторая ракетка России Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира в португальском Эшториле c призовым фондом более €600 тыс.
Рублев получил первый номер посева и начал выступление на турнире со второго круга. В ⅛ финала Рублев обыграл Тимофея Скатова, бывшего российского теннисиста, представляющего Казахстан, со счетом 6:1, 6:1.
Скатов попал в основную сетку как лаки-лузер, он занимает 163-е место в рейтинге.
Следующим соперником Рублева будет француз Люка Ван Аш (78-й в рейтинге).
Рублев на прошлой неделе выиграл турнир в шведском Бостаде, после чего поднялся на 14-е место в рейтинге.
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