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Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Эшториле

Рублев в первом матче разгромил бывшего соотечественника Скатова — 6:1, 6:1.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Getty Images

Вторая ракетка России Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира в португальском Эшториле c призовым фондом более €600 тыс.

Рублев получил первый номер посева и начал выступление на турнире со второго круга. В ⅛ финала Рублев обыграл Тимофея Скатова, бывшего российского теннисиста, представляющего Казахстан, со счетом 6:1, 6:1.

Скатов попал в основную сетку как лаки-лузер, он занимает 163-е место в рейтинге.

Следующим соперником Рублева будет француз Люка Ван Аш (78-й в рейтинге).

Рублев на прошлой неделе выиграл турнир в шведском Бостаде, после чего поднялся на 14-е место в рейтинге.

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