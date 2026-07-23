«В хорошей компании ♥️». Соболенко поделилась семейными фото из поездки в Беларусь

Ранее она совместно с First&Red открыла две новых грунтовых площадки на территории минского СДЮШОР «Смена», где тренировалась в детстве.
«В хорошей компании ♥️», — подписала фото Соболенко.
«Я самокритичная, самоироничная». Поговорили с Ариной Соболенко о взрослении.
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Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.Читать дальше