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Доминика Цибулкова: «Моя любимая теннисистка — Швентек. Она сможет снова стать № 1»

Экс-четвертая ракетка мира Доминика Цибулкова считает, что Ига Швентек сможет вернуться на первую строчку рейтинга.

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Источник: Спортс‘’

"Я болею за Игу. Мне кажется, она чаще проигрывает не соперницам, а себе. Если Ига находится в правильном психологическом состоянии, уверена в своих силах и показывает свой лучший теннис, мало кто способен ее обыграть.

Все дело в уверенности. Конечно, нужно усердно тренироваться и много работать на корте, но уверенность очень важна. Если у тебя нет правильного настроя, ее можно потерять после одного матча.

Конечно, она сможет снова стать первой ракеткой мира. Я уверена, что она способна туда вернуться. Да, Соболенко очень сильна. Я играла против нее в конце своей карьеры, и она была очень мощной соперницей. Арина отличный игрок, но моя любимая теннисистка — Швентек".

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