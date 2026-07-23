Доминика Цибулкова: «Моя любимая теннисистка — Швентек. Она сможет снова стать № 1»

"Я болею за Игу. Мне кажется, она чаще проигрывает не соперницам, а себе. Если Ига находится в правильном психологическом состоянии, уверена в своих силах и показывает свой лучший теннис, мало кто способен ее обыграть.
Все дело в уверенности. Конечно, нужно усердно тренироваться и много работать на корте, но уверенность очень важна. Если у тебя нет правильного настроя, ее можно потерять после одного матча.
Конечно, она сможет снова стать первой ракеткой мира. Я уверена, что она способна туда вернуться. Да, Соболенко очень сильна. Я играла против нее в конце своей карьеры, и она была очень мощной соперницей. Арина отличный игрок, но моя любимая теннисистка — Швентек".
Психолог Швентек — новый главный злодей женского тенниса.