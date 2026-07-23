Доминика Цибулкова: «Моя любимая теннисистка — Швентек. Она сможет снова стать № 1»

Конечно, она сможет снова стать первой ракеткой мира. Я уверена, что она способна туда вернуться. Да, Соболенко очень сильна. Я играла против нее в конце своей карьеры, и она была очень мощной соперницей. Арина отличный игрок, но моя любимая теннисистка — Швентек".