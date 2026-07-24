Ана Иванович: «Моим главным соперничеством было противостояние с Шараповой»

В теннисе не так много близких дружеских отношений. Сейчас я дружу с некоторыми девушками, против которых когда-то играла, а некоторые из них стали моими лучшими подругами. Но тогда особой дружбы не было. И я не думаю, что в этом виноваты только сами игроки. Здесь свою роль играет вся команда, вся экосистема вокруг спорта. Для по-настоящему близкой дружбы в ней просто не остается места", — рассказала сербка в интервью Славену Биличу.