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Ана Иванович: «Моим главным соперничеством было противостояние с Шараповой»

Ана Иванович считает соперничество с Марией Шараповой главным в карьере.

Все о звездах российского тенниса

Чемпионка «Ролан Гаррос»-2008 завершила карьеру в 2016 году.

"Думаю, для [Светланы] Кузнецовой и [Елены] Янкович я была неудобной теннисисткой.

Моим главным соперничеством было противостояние с Шараповой, потому что мы принадлежим к одному поколению. Мы провели очень много матчей друг против друга (баланс — 10:4 в пользу россиянки — Спортс«“).

В теннисе не так много близких дружеских отношений. Сейчас я дружу с некоторыми девушками, против которых когда-то играла, а некоторые из них стали моими лучшими подругами. Но тогда особой дружбы не было. И я не думаю, что в этом виноваты только сами игроки. Здесь свою роль играет вся команда, вся экосистема вокруг спорта. Для по-настоящему близкой дружбы в ней просто не остается места", — рассказала сербка в интервью Славену Биличу.

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