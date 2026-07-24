Теннисисты Синнер и Джокович снялись с «Мастерса» в Монреале

Итальянский теннисист выиграл 6 последних «Мастерсов», включая 5, которые прошли в нынешнем сезоне. Победная серия Синнера составляет 34 матча. Он установил рекорд по обоим показателям. В последний раз он не смог выиграть встречу на «Мастерсе» во время турнира в Шанхае, когда снялся по ходу игры третьего круга против Таллона Грикспора из Нидерландов из-за судорог. После этого он поочередно завоевал титулы на «тысячниках» в Париже, Индиан-Уэллсе, Майами, Монте-Карло, Мадриде и Риме.