Теннисисты Синнер и Джокович снялись с «Мастерса» в Монреале

ВАШИНГТОН, 24 июля. /ТАСС/. Итальянец Янник Синнер и серб Новак Джокович приняли решение отказаться от участия в турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Монреале. Об этом сообщила пресс-служба соревнования.
Причины не называются.
Синнеру 24 года, он является лидером рейтинга ATP. На его счету 30 побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. Итальянец 5 раз победил на турнирах Большого шлема: дважды выиграл Australian Open (2024, 2025) и Уимблдон (2025, 2026), а также победил на US Open (2024). Теннисист дважды становился победителем Итогового турнира ATP (2024, 2025) и обладателем Кубка Дэвиса (2023, 2024).
Итальянский теннисист выиграл 6 последних «Мастерсов», включая 5, которые прошли в нынешнем сезоне. Победная серия Синнера составляет 34 матча. Он установил рекорд по обоим показателям. В последний раз он не смог выиграть встречу на «Мастерсе» во время турнира в Шанхае, когда снялся по ходу игры третьего круга против Таллона Грикспора из Нидерландов из-за судорог. После этого он поочередно завоевал титулы на «тысячниках» в Париже, Индиан-Уэллсе, Майами, Монте-Карло, Мадриде и Риме.
Джоковичу 39 лет, он занимает 7-е место в мировом рейтинге. Серб завоевал 101 титул ATP, включая 24 победы на турнирах Большого шлема — рекорд в мужском одиночном разряде. Спортсмен является победителем Олимпийских игр (2024), бронзовым призером Олимпиады (2008) и обладателем Кубка Дэвиса (2010). Сербу принадлежит абсолютный рекорд по количеству проведенных недель (428) в качестве первой ракетки мира.
Соревнование в Монреале относится к категории «Мастерс» — престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Состязание проводят на покрытии «хард». Турнир пройдет с 2 по 13 августа. В прошлом сезоне его победителем стал американец Бен Шелтон.