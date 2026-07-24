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Серена о Соболенко: «Она выкладывается на корте на полную, поэтому я вижу в ней себя»

Серена Уильямс призналась, что ей нравятся эмоции, которые Арина Соболенко показывает на корте.

Все о звездах российского тенниса

"Соболенко — первая ракетка мира. Она такая взрывная. Она выкладывается на корте на полную, поэтому я вижу в ней себя. Мне это нравится.

Когда Арина проигрывает, она злится. Мне не позволяли показывать свою злость, но мне нравится, что ей позволяют выражать свои эмоции".

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