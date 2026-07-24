Серена о Соболенко: «Она выкладывается на корте на полную, поэтому я вижу в ней себя»

"Соболенко — первая ракетка мира. Она такая взрывная. Она выкладывается на корте на полную, поэтому я вижу в ней себя. Мне это нравится.
Когда Арина проигрывает, она злится. Мне не позволяли показывать свою злость, но мне нравится, что ей позволяют выражать свои эмоции".
«Я самокритичная, самоироничная». Поговорили с Ариной Соболенко о взрослении.
О парадоксальном кризисе Арины Соболенко.
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Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.Читать дальше