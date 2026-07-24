Россиянка Егорова попала ракеткой в судью, но избежала дисквалификации и выиграла матч

При счете 4:3 в первом сете Егорова на эмоциях выкинула ракетку за пределы площадки. Капурро Таборда заявила, что летящая ракетка угодила в линейного судью.
Аргентинская теннисистка вызвала супервайзера и настаивала на немедленном снятии россиянки с турнира, однако организаторы разрешили продолжить встречу.
После окончания матча аргентинка демонстративно ушла с корта без традиционного рукопожатия.
"Я думала, что мне никогда не придется делать ничего подобного. Люди, которые меня знают, в курсе, что я никогда ничего не выкладываю, не высказываю свое мнение и ни о чем не говорю.
Сегодня, 24 июля, играя в четвертьфинале на турнире W75 Vacaria, где супервайзером турнира является господин Фелипе Мунно, произошло то, что, как я думала, никогда в жизни со мной не случится, и чего я никогда не видела на предыдущих турнирах.
Девушка проигрывает очко и со всей силы швыряет ракетку, которая вылетает за пределы корта и попадает прямо в человека, который был к тому же судьей турнира. На любом другом соревновании это означает прямую дисквалификацию. К счастью, это видело много людей, которые тоже не могли в это поверить.
Оправдание супервайзера: «Это было ненамеренно, и она не нанесла большого вреда».
Я чувствую себя опустошенной из-за этой ситуации. Надеюсь, ITF предпримет что-то по этому поводу. Я отправлю столько писем, сколько потребуется, чтобы с этим что-то сделали.
У меня больше нет слов, чтобы выразить это. Хоть бы такое больше никогда не повторилось. И чтобы действительно были приняты те меры, которые необходимо принять", — написала Таборда на своей странице в соцсети.