Иванишевич о том, что Джокович хочет играть до Олимпиады-2028: «Думаю, что это возможно»

— Тут есть разница: у Леброна рядом еще четверо партнеров, у Месси — десять. Новак же должен сам себя мотивировать, постоянно бросать себе вызов, приходить на тренировки и снова выполнять те же удары, которые он уже сделал миллиарды раз. И иногда он должен себя спрашивать: «А зачем мне все это вообще нужно?» Но потом его снова тянет, он знает, что способен на большее. Хотя, повторюсь, в командных видах спорта проще.