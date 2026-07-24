Иванишевич о том, что Джокович хочет играть до Олимпиады-2028: «Думаю, что это возможно»

— Леброн Джеймс в конце сезона сказал, что продолжит играть только в том случае, если поймет, что по-прежнему получает удовольствие от самого процесса — тренировок и подготовки, а не только от результата. Чтобы оставаться на корте, ему все еще должна нравиться сама работа.
— Тут есть разница: у Леброна рядом еще четверо партнеров, у Месси — десять. Новак же должен сам себя мотивировать, постоянно бросать себе вызов, приходить на тренировки и снова выполнять те же удары, которые он уже сделал миллиарды раз. И иногда он должен себя спрашивать: «А зачем мне все это вообще нужно?» Но потом его снова тянет, он знает, что способен на большее. Хотя, повторюсь, в командных видах спорта проще.
— Сколько еще будет продолжаться карьера Джоковича?
— Он говорил, что хочет играть до Олимпиады в Лос-Анджелесе, то есть еще два года. Честно говоря, зная его, думаю, что это возможно — с его графиком, отношением к делу и невероятной силой духа. В конце концов, он по-прежнему четвертый — сразу после Синнера, Алькараса и Зверева. Можно сказать, что эти четверо стоят особняком. Так почему бы и нет?