Серена Уильямс: «Соболенко — настоящий зверь. Я вижу в ней себя»

«Соболенко — первая ракетка мира и настоящий зверь, который выкладывается на корте без остатка. Я вижу в ней себя, и мне это очень нравится.
Она злится, когда проигрывает. Во времена моей карьеры мне не позволяли открыто выражать гнев, а она может его показывать. И мне это нравится», — цитирует Уильямс Tennis 365.
Если 44-летняя американка получит wild card на US Open, то уже в первом круге может сыграть против Соболенко.
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