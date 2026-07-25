Серена Уильямс: «Соболенко — настоящий зверь. Я вижу в ней себя»

«Соболенко — первая ракетка мира и настоящий зверь, который выкладывается на корте без остатка. Я вижу в ней себя, и мне это очень нравится.



Она злится, когда проигрывает. Во времена моей карьеры мне не позволяли открыто выражать гнев, а она может его показывать. И мне это нравится», — цитирует Уильямс Tennis 365.