Аргентинская теннисистка призвала дисквалифицировать россиянку Егорову

«После того как она проиграла розыгрыш, она с силой бросила ракетку за пределы площадки и попала в судью турнира. В подобных ситуациях обычно следует незамедлительное отстранение от участия. Надеюсь, Международная федерация тенниса примет меры. Я буду писать столько писем, сколько потребуется, чтобы добиться этого», — сообщила Капурро.