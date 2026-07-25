Аргентинская теннисистка призвала дисквалифицировать россиянку Егорову

По словам Капурро, Егорова после проигранного очка с силой бросила ракетку за пределы корта. Аргентинка утверждает, что ракетка попала в одного из судей турнира.
«После того как она проиграла розыгрыш, она с силой бросила ракетку за пределы площадки и попала в судью турнира. В подобных ситуациях обычно следует незамедлительное отстранение от участия. Надеюсь, Международная федерация тенниса примет меры. Я буду писать столько писем, сколько потребуется, чтобы добиться этого», — сообщила Капурро.
Егорова одержала победу со счетом 6:4, 6:4. После окончания встречи Капурро вступила в спор с судьей, а затем ударила ногой по судейской вышке.