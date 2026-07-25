Бублик проиграл 83-й ракетке мира в финале турнира ATP в Кицбюэле

Представитель Казахстана Александр Бублик не смог стать победителем турнира категории ATP 250 в австрийском Кицбюэле.
В финале 29-летний Бублик, первый сеяный, уступил французу Кентену Алису, 83-й ракетке мира, со счетом 4:6, 6:7 (6:8).
Бублик, 11-я ракетка мира, родился в Гатчине (Ленинградская область), за Казахстан он выступает с 2016 года. Бублик 17-й раз в карьере играл в финале турнира ATP, титулов у него девять. В Кицбюэле он побеждал в прошлом году.
29-летний Алис выиграл свой первый титул ATP в карьере.
За победу в Кицбюэле Алис получил €93,175 тыс. призовых и 250 рейтинговых очков. Бублику достанутся €54,36 тыс. и 165 очков.