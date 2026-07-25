Бублик проиграл 83-й ракетке мира в финале турнира ATP в Кицбюэле

Бублик, 11-я ракетка мира, родился в Гатчине (Ленинградская область), за Казахстан он выступает с 2016 года. Бублик 17-й раз в карьере играл в финале турнира ATP, титулов у него девять. В Кицбюэле он побеждал в прошлом году.