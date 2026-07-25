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Диана Шнайдер сыграет в паре с легендарной Винус Уильямс на турнире WTA в Вашингтоне

Российская теннисистка Диана Шнайдер выступит в парном разряде турнира WTA-500 в Вашингтоне вместе с бывшей первой ракеткой мира Винус Уильямс. Американка является семикратной победительницей турниров «Большого шлема».

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Источник: Getty Images

В стартовом матче соревнований российско-американский дуэт сыграет против американки Куинн Глисон и норвежки Улрикке Эйкери.

Турнир категории WTA-500 в Вашингтоне пройдет с 27 июля по 2 августа.

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