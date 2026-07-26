Познер: «Когда Рублев в порядке, он может победить кого угодно»

«Рублев мне всегда нравился как игрок, но он очень нестабильный. Когда Андрей в порядке, тогда может победить кого угодно. Но психологически Рублев неуравновешен — тяжело справляется со своими эмоциями. Андрей точно мог бы находиться выше в рейтинге. Все его вылеты в первых кругах от более слабых соперников объясняются психологией. Недавняя его победа на турнире — это очень здорово и хорошо. Следим дальше за его выступлением!» — сказал Познер «СЭ».