Эала о том, почему не сыграет в паре с Винус в Вашингтоне: «Пока у меня нет возможности выкладываться на полную и в одиночке, и в паре»

Думаю, сейчас я способна на это только в одиночке. Пока у меня нет возможности выкладываться на полную и в одиночке, и в паре. Я очень благодарна за возможность сыграть с ней и надеюсь, что в будущем у нас еще будет такой шанс", — сказала филиппинка на пресс-конференции.