Эала о том, почему не сыграет в паре с Винус в Вашингтоне: «Пока у меня нет возможности выкладываться на полную и в одиночке, и в паре»

«Я очень уважаю Винус и безмерно благодарна за каждую возможность быть рядом с ней, учиться у нее, тренироваться вместе с ней. Но это моя первая неделя после возвращения [в тур после “Уимблдона”], и я считаю, что Винус заслуживает партнера, который сможет рядом с ней выкладываться полностью — с физической, эмоциональной и моральной точки зрения.
Думаю, сейчас я способна на это только в одиночке. Пока у меня нет возможности выкладываться на полную и в одиночке, и в паре. Я очень благодарна за возможность сыграть с ней и надеюсь, что в будущем у нас еще будет такой шанс", — сказала филиппинка на пресс-конференции.
В одиночном разряде Эала начнет турнир матчем с Циньвэнь Чжэн.