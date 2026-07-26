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Эала о том, почему не сыграет в паре с Винус в Вашингтоне: «Пока у меня нет возможности выкладываться на полную и в одиночке, и в паре»

Александра Эала объяснила, почему не сыграет в паре с Винус Уильямс на пятисотнике в Вашингтоне. В июне они вместе дошли до четвертьфинала в Бад-Хомбурге, но в Вашингтоне американка выступит вместе с Дианой Шнайдер.

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«Я очень уважаю Винус и безмерно благодарна за каждую возможность быть рядом с ней, учиться у нее, тренироваться вместе с ней. Но это моя первая неделя после возвращения [в тур после “Уимблдона”], и я считаю, что Винус заслуживает партнера, который сможет рядом с ней выкладываться полностью — с физической, эмоциональной и моральной точки зрения.

Думаю, сейчас я способна на это только в одиночке. Пока у меня нет возможности выкладываться на полную и в одиночке, и в паре. Я очень благодарна за возможность сыграть с ней и надеюсь, что в будущем у нас еще будет такой шанс", — сказала филиппинка на пресс-конференции.

В одиночном разряде Эала начнет турнир матчем с Циньвэнь Чжэн.