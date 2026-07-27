Круз Хьюитт вышел из квалификации турнира в Вашингтоне на отказе Свайды, но американец тоже попал в сетку — как лаки-лузер

Но после этого Свайда также попал в сетку — уже как лаки-лузер. В первом круге он встретится с Александром Вукичем.
Хьюитт сыграет с квалифаером Маркосом Гироном.
Турнир стартует 27 июля.
17-летний Круз Хьюитт попал в основную сетку пятисотника в Вашингтоне. В финале квалификации австралиец играл с Закари Свайдой — американец снялся, уступая 6:1, 6:7 (3), 0:2.
Но после этого Свайда также попал в сетку — уже как лаки-лузер. В первом круге он встретится с Александром Вукичем.
Хьюитт сыграет с квалифаером Маркосом Гироном.
Турнир стартует 27 июля.