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Круз Хьюитт вышел из квалификации турнира в Вашингтоне на отказе Свайды, но американец тоже попал в сетку — как лаки-лузер

17-летний Круз Хьюитт попал в основную сетку пятисотника в Вашингтоне. В финале квалификации австралиец играл с Закари Свайдой — американец снялся, уступая 6:1, 6:7 (3), 0:2.

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Но после этого Свайда также попал в сетку — уже как лаки-лузер. В первом круге он встретится с Александром Вукичем.

Хьюитт сыграет с квалифаером Маркосом Гироном.

Турнир стартует 27 июля.