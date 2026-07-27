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Джокович сыграет с Соболенко в миксте на US Open, Рублев — с Андреевой, Медведев — со Шнайдер

Стали известны составы пар для участия в турнире смешанного парного разряда US Open 2026 года.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Getty Images

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович сыграет в паре с первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко. Также в миксте выступят четверо российских теннисистов: Диана Шнайдер — в дуэте с Даниилом Медведевым, а Мирра Андреева — с Андреем Рублевым.

Участники микста на Открытом чемпионате США:

  • Новак Джокович (Сербия) — Арина Соболенко (Белоруссия).
  • Джек Дрейпер (Великобритания) — Джессика Пегула (США).
  • Пейтон Стернс (США) — Престон Стернс (США).
  • Тейлор Таунсенд (США) — Александр Зверев (Германия).
  • Елена Рыбакина (Казахстан) — Тейлор Фритц (США).
  • Белинда Бенчич (Швейцария) — Флавио Коболли (Италия).
  • Сара Эррани (Италия) — Андреа Вавассори (Италия).
  • Александра Эала (Филиппины) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).
  • Каспер Рууд (Норвегия) — Ига Свентек (Польша).
  • Лейла Фернандес (Канада) — Фрэнсис Тиафо (США).
  • Наоми Осака (Япония) — Кэй Нисикори (Япония).
  • Диана Шнайдер (Россия) — Даниил Медведев (Россия).
  • Аманда Анисимова (США) — Лернер Тин (США).
  • Катержина Синякова (Чехия) — Генри Паттен (Великобритания).
  • Елена-Габриэла Русе (Румыния) — Нуну Боржеш (Португалия).
  • Мирра Андреева (Россия) — Андрей Рублев (Россия).

Матчи основных сеток US Open-2026 пройдут с 30 августа по 13 сентября. Смешанный турнир состоится вне основной сетки — с 25 по 26 августа.

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