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Шнайдер и Винус вышли в ¼ финала парного турнира в Вашингтоне

Диана Шнайдер и Винус Уильямс вышли в четвертьфинал парного турнира в Вашингтоне.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Спортс‘’

В первом круге они обыграли Ульрикке Эйкери и Куин Глисон — 6:3, 6:4.

Дальше они поборются с победительницами матча Анна Данилина / Лейла Фернандес — Тан Цяньхуэй / Сюй Ифань.

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