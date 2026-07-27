Шнайдер и Винус вышли в ¼ финала парного турнира в Вашингтоне

В первом круге они обыграли Ульрикке Эйкери и Куин Глисон — 6:3, 6:4.
Дальше они поборются с победительницами матча Анна Данилина / Лейла Фернандес — Тан Цяньхуэй / Сюй Ифань.
Узнать больше по теме
Биография Дианы Шнайдер: карьера и личная жизнь теннисистки
Российский теннис сегодня, к радости болельщиков, представлен громкими именами не только в мужской части соревнований. Вот уже несколько лет среди девушек с лучшей стороны себя показывают Мирра Андреева и Диана Шнайдер. И если о первой говорят слишком часто как о преемнице Марии Шараповой, то вторую, иногда, незаслуженно забывают. Мы исправим этот недочет и приоткроем завесу тайны над биографией одаренной спортсменки.Читать дальше