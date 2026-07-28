Фриц о недовольстве игроков двухнедельными «Мастерсами»: «Мы просто слишком долго находимся на этих турнирах»

— Организаторы турнира в Монреале после отказов Синнера и Джоковича заявили, что собираются обсудить ситуацию с ATP. Для вас, игроков, которые давно говорят о проблемах с календарем, это что-то значит? И изменилось ли отношение теннисистов к «Мастерсам» после того, как их сделали двухнедельными?
— Не знаю, связано ли это с тем, что мой рейтинг вырос и я стал чаще проходить далеко по сетке примерно в то же время, когда изменили формат «Мастерсов». Может быть, дело в этом, но кажется, что я стал играть гораздо больше матчей. Такое ощущение, что сезон стал длиннее. Мы просто слишком долго находимся на этих турнирах.
Если бы «Мастерсы» снова сделали недельными, но вместо них просто поставили бы другой турнир, я не вижу в этом особой пользы. Понятно, что двухнедельные «Мастерсы» приносят организаторам гораздо больше денег.
В конце концов это бизнес. Если такой формат приносит больше прибыли, это логично. Но при этом нужно учитывать и интересы игроков. Для теннисистов топ-уровня очень тяжело так долго находиться в разъездах: двухнедельный «Мастерс», еще один двухнедельный «Мастерс», неделя, US Open. Это очень серьезная нагрузка.
Трудно сказать однозначно. До изменений идея казалась неплохой. Но теперь, когда мы играем по такому формату, ощущается, что все слишком затянуто.
— То есть престиж «Мастерсов» не изменился?
— Нет, не думаю, что кто-то стал ценить их меньше. Их значимость осталась прежней.
Просто некоторые топ-игроки пропускают турниры, потому что пришлось бы провести здесь слишком много времени. Их главная цель — хорошо выступить в Нью-Йорке. Когда «Мастерсы» длились по неделе, было гораздо проще сыграть один, затем второй — и на этом все, — сказал Фриц на пресс-конференции.