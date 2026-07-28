Фриц о недовольстве игроков двухнедельными «Мастерсами»: «Мы просто слишком долго находимся на этих турнирах»

— Не знаю, связано ли это с тем, что мой рейтинг вырос и я стал чаще проходить далеко по сетке примерно в то же время, когда изменили формат «Мастерсов». Может быть, дело в этом, но кажется, что я стал играть гораздо больше матчей. Такое ощущение, что сезон стал длиннее. Мы просто слишком долго находимся на этих турнирах.