Самсонова победила Киз в первом круге турнира в Вашингтоне

Встреча продолжалась 2 часа 26 минут. 27-летняя Самсонова (70-й номер мирового рейтинга) выполнила 5 эйсов, допустила 14 двойных ошибок и реализовала 3 из 12 брейк-поинтов. На счету ее 31-летней соперницы (22-я ракетка мира) 10 подач навылет, 7 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-поинта (из 6).