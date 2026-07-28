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Самсонова победила Киз в первом круге турнира в Вашингтоне

Российская теннисистка Людмила Самсонова победила американку Мэдисон Киз в матче первого круга турнира в Вашингтоне — 3:6, 6:4, 6:4.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Спорт-Экспресс

Российская теннисистка Людмила Самсонова победила американку Мэдисон Киз в матче первого круга турнира в Вашингтоне — 3:6, 6:4, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 26 минут. 27-летняя Самсонова (70-й номер мирового рейтинга) выполнила 5 эйсов, допустила 14 двойных ошибок и реализовала 3 из 12 брейк-поинтов. На счету ее 31-летней соперницы (22-я ракетка мира) 10 подач навылет, 7 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-поинта (из 6).

Во втором круге Самсонова сыграет с победительницей пары Джульета Пареджа (США) — Ван Синьюй (Китай).

Вашингтон (США).

Турнир WTA Mubadala Citi DC Open.

Призовой фонд 1 637 982 долларов.

Открытые корты, хард.

Одиночный разряд.

Первый круг.

Людмила Самсонова (Россия) — Мэдисон Киз (США) — 3:6, 6:4, 6:4.