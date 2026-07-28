Шрамкова проиграла Тьен на старте турнира в Вашингтоне

Встреча продолжалась 1 час 23 минуты. 24-летняя Тьен (37-й номер мирового рейтинга) выполнила 4 эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 9 брейк-поинтов. На счету ее 29-летней соперницы (141-я ракетка мира) 4 эйса, 6 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-поинта (из 3).