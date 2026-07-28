Прозорова вышла во второй круг турнира в Мемфисе

Российская теннисистка Татьяна Прозорова победила аргентинку Солану Сьерру в матче первого круга турнира в Мемфисе — 6:1, 5:7, 6:2.
Встреча продолжалась 2 часа 18 минут. 22-летняя Прозорова (181-й номер мирового рейтинга) выполнила 3 эйса, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-поинтов из 11. На счету ее 22-летней соперницы (86-я ракетка мира) 1 подача навылет, 7 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-поинта (из 4).
Во втором круге Прозорова сыграет с победительницей пары Мэри Стояна (США) — Пейтон Стернс (США).
Мемфис (США).
Турнир WTA The Memphis Classic.
Призовой фонд 283 347 долларов.
Открытые корты, хард.
Одиночный разряд.
Первый круг.
Татьяна Прозорова (Россия) — Солана Сьерра (Аргентина) — 6:1, 5:7, 6:2.