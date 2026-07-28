Прозорова вышла во второй круг турнира в Мемфисе

Встреча продолжалась 2 часа 18 минут. 22-летняя Прозорова (181-й номер мирового рейтинга) выполнила 3 эйса, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-поинтов из 11. На счету ее 22-летней соперницы (86-я ракетка мира) 1 подача навылет, 7 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-поинта (из 4).