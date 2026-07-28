Атман победил Тиафо в первом круге турнира в Вашингтоне

Французский теннисист Теренс Атман победил американца Фрэнсиса Тиафо в матче первого круга турнира в Вашингтоне — 4:6, 6:3, 6:4.
Встреча продолжалась 2 часа 5 минут. 24-летний Атман (56-й номер мирового рейтинга) выполнил 10 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-поинта из 6. На счету его 28-летнего соперника (19-я ракетка мира) 7 эйсов, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-поинта (из 6).
Во втором круге Атман сыграет с чилийцем Алехандро Табило.
Вашингтон (США).
Турнир ATP Mubadala Citi DC Open.
Призовой фонд 2 469 450 долларов.
Открытые корты, хард.
Одиночный разряд.
Первый круг.
Теренс Атман (Франция) — Фрэнсис Тиафо (США) — 4:6, 6:3, 6:4.