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Атман победил Тиафо в первом круге турнира в Вашингтоне

Французский теннисист Теренс Атман победил американца Фрэнсиса Тиафо в матче первого круга турнира в Вашингтоне — 4:6, 6:3, 6:4.

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Французский теннисист Теренс Атман победил американца Фрэнсиса Тиафо в матче первого круга турнира в Вашингтоне — 4:6, 6:3, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 5 минут. 24-летний Атман (56-й номер мирового рейтинга) выполнил 10 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-поинта из 6. На счету его 28-летнего соперника (19-я ракетка мира) 7 эйсов, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-поинта (из 6).

Во втором круге Атман сыграет с чилийцем Алехандро Табило.

Вашингтон (США).

Турнир ATP Mubadala Citi DC Open.

Призовой фонд 2 469 450 долларов.

Открытые корты, хард.

Одиночный разряд.

Первый круг.

Теренс Атман (Франция) — Фрэнсис Тиафо (США) — 4:6, 6:3, 6:4.