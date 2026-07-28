Атман победил Тиафо в первом круге турнира в Вашингтоне

Встреча продолжалась 2 часа 5 минут. 24-летний Атман (56-й номер мирового рейтинга) выполнил 10 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-поинта из 6. На счету его 28-летнего соперника (19-я ракетка мира) 7 эйсов, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-поинта (из 6).